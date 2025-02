Casablanca : vernissage de la seconde exposition individuelle de l’artiste Mohamed Fariji

L’Atelier 21 a le plaisir de vous convier au vernissage de la seconde exposition individuelle de l’artiste Mohamed Fariji, demain soir, mardi 18 février, à partir de 19h.

À travers L’Aquarium imaginaire, Épisode #2, Mohamed Fariji ravive la mémoire d’un lieu emblématique aujourd’hui oublié : l’Aquarium de Casablanca. Fasciné depuis l’adolescence par cet espace autrefois vibrant, l’artiste entreprend un travail minutieux de restitution, redonnant vie aux céramiques ornementales qui en faisaient la singularité.

Inscrit dans une démarche de réhabilitation et de transmission, ce projet dépasse la simple restitution d’un patrimoine disparu. Il s’agit d’une réflexion profonde sur la place de la mémoire collective dans l’espace urbain et sur les liens entre art, artisanat et engagement citoyen. L’exposition s’inscrit dans cette dynamique en interrogeant le potentiel d’un renouveau pour ce site, à l’intersection du passé et de l’avenir.

À travers ses œuvres, Mohamed Fariji imagine un futur pour cet ancien aquarium, le replaçant au cœur du paysage culturel et social de Casablanca.