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Devises/Dirham: les cours de change de ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 novembre 2026 - 10:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 novembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0986 – 11,7362

1 DOLLAR U.S.A. 8,9821 – 10,4387

1 DOLLAR CANADIEN 6,3631 – 7,3949

1 LIVRE STERLING 12,087 – 14,047

1 LIVRE GIBRALTAR 12,087 – 14,047

1 FRANC SUISSE 10,981 – 12,761

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3931 – 2,7811

1 DINAR KOWEITIEN 28,891 – 33,575

1 DIRHAM E.A.U. 2,4454 – 2,842

1 RIYAL QATARI 2,4639 – 2,8635

1 DINAR BAHREINI 23,812 – 27,674

100 YENS JAPONAIS 5,6867 – 6,6089

1 RIYAL OMANI 23,33 – 27,114.

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