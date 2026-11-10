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Devises/Dirham: les cours de change de ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0986 – 11,7362
1 DOLLAR U.S.A. 8,9821 – 10,4387
1 DOLLAR CANADIEN 6,3631 – 7,3949
1 LIVRE STERLING 12,087 – 14,047
1 LIVRE GIBRALTAR 12,087 – 14,047
1 FRANC SUISSE 10,981 – 12,761
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3931 – 2,7811
1 DINAR KOWEITIEN 28,891 – 33,575
1 DIRHAM E.A.U. 2,4454 – 2,842
1 RIYAL QATARI 2,4639 – 2,8635
1 DINAR BAHREINI 23,812 – 27,674
100 YENS JAPONAIS 5,6867 – 6,6089
1 RIYAL OMANI 23,33 – 27,114.