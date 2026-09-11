«Habiter l’interstice» : la nouvelle exposition de Safaa Erruas à L’Atelier 21

La galerie L’Atelier 21 annonce une nouvelle exposition individuelle de l’artiste marocaine Safaa Erruas, intitulée « Habiter l’interstice », qui se tiendra du 29 septembre au 7 novembre 2026.

À travers cette nouvelle série d’œuvres, l’artiste poursuit sa réflexion autour de la traversée, de la frontière et des espaces de passage. Elle explore notamment la notion de détroit, envisagé comme un territoire à la fois géographique et intérieur, pouvant être tour à tour hostile ou accueillant.

Fidèle à ses matériaux de prédilection, notamment le papier, le coton, les épingles, les fibres et les fils, Safaa Erruas compose un univers marqué par les lignes, les trames et les formes géométriques. Ses œuvres jouent sur les contrastes entre le vide et le plein, ainsi qu’entre l’ombre et la lumière, créant un dialogue entre densité et légèreté.

Née en 1976 à Tétouan et diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 1998, Safaa Erruas développe une pratique artistique centrée sur le blanc et les propriétés physiques des matériaux. Son travail, caractérisé notamment par la perforation, la superposition et l’assemblage, est présent dans plusieurs collections au Maroc et à l’étranger.

Avec « Habiter l’interstice », l’artiste poursuit ainsi une recherche sensible sur les espaces de transition, les frontières et les territoires que l’on traverse autant qu’on les habite.