Sofyan Amrabat à l’Ajax, les détails du transfert

L’international marocain Sofyan Amrabat s’est engagé avec l’Ajax Amsterdam jusqu’au 30 juin 2028, dans le cadre d’un transfert libre, a annoncé dimanche le club néerlandais.

Le milieu défensif de 30 ans a signé un contrat prenant effet immédiatement, après avoir trouvé un accord avec son ancien club, Fenerbahçe, samedi, pour mettre fin à leur collaboration.

Né à Huizen, aux Pays-Bas, Amrabat a débuté sa carrière professionnelle au FC Utrecht avant de rejoindre le Feyenoord Rotterdam. Il a ensuite évolué successivement au Club Bruges en Belgique, à l’Hellas Vérone et à la Fiorentina en Italie, puis à Manchester United en Angleterre et au Fenerbahçe en Turquie. La saison dernière, il avait été prêté au Real Betis, en Espagne.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu la signature de Sofyan. Il est physiquement solide, techniquement doué et apporte une grande expérience internationale », a déclaré Jordi Cruijff, responsable du football à l’Ajax.

« Amrabat connaît également la ligue néerlandaise, ce qui signifie que nous nous attendons à ce qu’il s’intègre rapidement. Avec lui, nous avons signé exactement le type de joueur que nous recherchions », a-t-il ajouté.

Amrabat, qui compte de nombreuses sélections avec le Maroc, a récemment disputé sa troisième Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas.