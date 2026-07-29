Séisme au Japon: aucun Marocain parmi les victimes

Aucun ressortissant marocain n’a été blessé ni n’a perdu la vie à la suite du puissant séisme qui a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto, a indiqué mercredi l’ambassade du Royaume au Japon.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique précise suivre de près l’évolution de la situation, en étroite coordination avec les autorités japonaises compétentes, ajoutant qu’aucune victime marocaine n’a été recensée à ce stade dans les zones sinistrées.

Elle annonce également l’activation d’une cellule de veille et la mise en place de deux lignes téléphoniques d’urgence (+81 3 5485 7171 et +81 80 9540 0036) afin de permettre aux ressortissants marocains et à leurs familles d’obtenir des informations ou de solliciter une assistance en cas de besoin.

L’ambassade a indiqué que la cellule de veille demeure mobilisée pour assurer un suivi permanent de la situation des ressortissants marocains et veiller à leur sécurité.

Elle a, par ailleurs, appelé les Marocains résidant ou séjournant dans la préfecture de Kumamoto et les régions voisines à faire preuve de la plus grande vigilance, à éviter les zones côtières ainsi que les bâtiments endommagés, et à respecter strictement les consignes de sécurité émises par les autorités japonaises.

Le séisme de magnitude 7,1, survenu mardi dans le sud-ouest du Japon, a fait au moins 18 morts et plusieurs dizaines de disparus, selon le dernier bilan communiqué par les autorités japonaises, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les zones les plus durement touchées.

S.L.