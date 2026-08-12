Ahmed Kantari est le nouvel entraîneur de la sélection U17

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur et cadre de la Direction technique nationale (DTN), Ahmed Kantari a été désigné nouvel entraîneur de l’équipe nationale masculine U17.

Cette nomination s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de la DTN visant à renforcer l’expérience des cadres de la DTN et profiter des compétences marocaines aussi bien en tant qu’anciens joueurs qu’entraîneurs, indique, mardi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet.

Ahmed Kantari dispose d’un riche parcours sportif. Il a déjà porté le maillot de l’équipe nationale en plus d’avoir évolué pendant plusieurs années au sein de plusieurs clubs européens notamment en France avant de devenir entraîneur.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2019, Kantari a rejoint le staff technique du club français de Valenciennes avant de rejoindre le club anglais de Nottingham Forest FC en 2020 en tant qu’entraîneur adjoint de Sabri Lamouchi, précise la même source.

Il a ensuite rejoint le club qatari de Al Duhail FC entre 2020 et 2021 en tant qu’entraîneur adjoint de Lamouchi.

En 2021, Kantari a été désigné membre du staff technique de l’équipe première du club de Valenciennes. Il a ensuite été désigné entraîneur principal de l’équipe réserve de Valenciennes lors des saisons 2022-2024 puis entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avant sa désignation officielle au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle à partir de décembre 2023 jusqu’à novembre 2024.

En décembre 2024, Kantari a rejoint le club du FC Nantes en France en tant que membre du staff technique de l’équipe première avant d’être nommé entraîneur principal de cette équipe en décembre 2025 jusqu’au mois de Mars 2026.

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale U17 détient la licence UEFA-Pro, l’une des prestigieuses licences de coaching de l’UEFA.

S.L