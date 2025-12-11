Un Marocain prend les rênes du FC Nantes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international marocain, Ahmed Kantari, a été nommé nouvel entraineur du FC Nantes, club de Ligue 1, en remplacement du Portugais Luis Castro limogé en raison des mauvais résultats de l’équipe cette saison.

La direction du FC Nantes a désigné l’ancien défenseur central des Lions de l’Atlas pour assurer les fonctions d’entraineur principal des Canaris jusqu’à la fin de la saison, a-t-on indiqué auprès du club.

Ancien adjoint du coach nantais Antoine Kombouaré, Kantari aura pour principale mission d’assurer le maintien de l’équipe en Ligue 1, classée à l’avant dernière place après 15 journées avec seulement 11 points. Son premier défi à relever sera le derby face à Angers vendredi prochain, jugé crucial pour les Jaunes et Verts pour se relancer en championnat à l’approche de la mi-saison.

Formé au Paris Saint-Germain avec lequel il a fait ses débuts professionnels, Ahmed Kantari (40 ans) s’était engagé avec le RC Strasbourg à partir de juin 2006 pour une durée de 4 ans. Il a ensuite été prêté en juin 2008 au Stade Brestois, avant de rejoindre en 2013 le RC Lens pour deux saisons.

Depuis l’arrivé l’été dernier de l’entraineur portugais, le FC Nantes a cumulé les contreperformances qui en font la pire équipe de la première division à domicile, avec seulement cinq points.

Selon la presse, le club aura payé les frais d’un sévère plan d’austérité ainsi que les blessures de certains joueurs, se contentant ainsi de 2 victoires et 5 nuls seulement après 15 journées.

