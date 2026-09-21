Liga: Akhomach régale face à Levante avec une passe décisive exceptionnelle (VIDEO)

Ilias Akhomach s’est une nouvelle fois illustré sous les couleurs de Villarreal. L’international marocain a délivré une passe décisive remarquable face à Levante, contribuant directement à l’animation offensive de son équipe.

Très inspiré, Akhomach a fait parler sa qualité technique et sa vision du jeu pour offrir une ouverture parfaitement dosée à son coéquipier. Une passe qui a permis à Villarreal de faire la différence et qui témoigne de l’influence grandissante du Marocain dans le secteur offensif.

Positionné sur le côté, Akhomach a multiplié les prises d’initiative et les gestes techniques, mettant régulièrement la défense de Levante en difficulté. Sa passe décisive est venue récompenser une prestation particulièrement inspirée.

Après plusieurs mois marqués par des blessures et des périodes d’indisponibilité, le jeune international marocain semble retrouver progressivement son meilleur niveau. Sa capacité à provoquer, éliminer et créer des occasions constitue un atout important pour Villarreal.

Cette nouvelle performance vient également renforcer la dynamique d’Akhomach, qui entend s’imposer durablement dans le onze de départ du club espagnol et continuer à gagner en importance avec la sélection marocaine.

Ilias Akhomach vs Levante 65’ jouées. pic.twitter.com/o8ycQuTADq — Packm 🔎•🎥 (@Packm34_) September 20, 2026