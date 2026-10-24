Man. City d’Ayyoub Bouaddi concède sa première défaite de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

Aston Villa s’est imposé, samedi à Birmingham, face à Manchester City (2-1), infligeant ainsi aux Citizens leur première défaite de la saison en championnat anglais, après sept victoires en sept matches.

Le club de Birmingham a obtenu sa première victoire à domicile en championnat grâce à un doublé de Nicolas Jackson (6e, 60e). Le seul but de Manchester City a été inscrit par l’attaquant Erling Haaland (52e), meilleur buteur du championnat avec neuf réalisations.

Le gardien d’Aston Villa, Zion Suzuki, s’est notamment illustré lors de cette rencontre en repoussant les tentatives de Rayan Cherki (21e), d’Abdukodir Khusanov (24e) et de Josko Gvardiol (56e), contribuant ainsi à mettre fin à la série de victoires des Citizens et à permettre à son équipe de s’emparer de la sixième place du classement.

Après cette défaite, Manchester City conserve la tête de la Premier League avec 21 points, mais pourrait être rejoint par Arsenal (2e, 18 pts) si les Gunners s’imposent face à Everton cet après-midi.

S.L.