Bubista vers la RSB: c’est officiel !

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La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a officiellement nommé le technicien cap-verdien Pedro Leitao Brito, dit «Bubista», au poste d’entraîneur de l’équipe en succession à Mouine Chaabani.

Le technicien cap-verdien, âgé de 56 ans, s’est engagé avec le club de l’Oriental jusqu’en 2028 (deux saisons), ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière après plusieurs années passées à la tête de la sélection du Cap-Vert.

Le recrutement du manager cap-verdien s’inscrit en droite ligne avec les aspirations du club et ses supporters, a annoncé la RS Berkane mardi.

«Cette nomination s’inscrit dans la continuité du projet sportif du club et vise à renforcer ses ambitions compétitives tant au niveau national que continental, en s’appuyant sur une expertise technique et une expérience exceptionnelle dans le football mondial, en particulier africain, tout en offrant une opportunité à nos jeunes et brillants talents », précise-t-on sur la page Facebook officielle du club.

Le club, qui disputera notamment la Ligue des champions de la CAF cette saison, ambitionne de poursuivre sa dynamique et de continuer à jouer les premiers rôles sur la scène nationale et continentale sous la direction de « Bubista ».

S.L