Eredivisie : les Marocains Baouf et El Arguioui buteurs avec Cambuur

Le SC Cambuur s’est largement imposé face à Willem II (6-1), samedi, grâce notamment aux réalisations des Marocains Ismael Baouf et Rafik El Arguioui, dans un duel entre deux équipes promues cette saison en première division néerlandaise.

Baouf, défenseur central, a inscrit le troisième but de Cambuur à la 18e minute, d’une tête à bout portant sur un centre du milieu offensif El Arguioui, qui a ensuite marqué le cinquième but de son équipe à la 62e minute, profitant d’une erreur du gardien adverse.

Entré en jeu à la mi-temps, Anass Zarrouk a inscrit l’unique but de Willem II à la 82e minute, avant que Jason Ceka ne parachève le succès de Cambuur dans le temps additionnel (90e).

Cambuur avait pris rapidement les devants grâce à Nicolas Binder (9e) et Ilyes Hamache (13e).

Grâce à cette victoire, Cambuur remonte à la 10e place du classement provisoire avec 12 points, tandis que Willem II reste lanterne rouge avec seulement deux unités.

S.L.