Liga: Yassir Zabiri offre la victoire à Santander

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L’attaquant marocain Yassir Zabiri a offert une précieuse victoire au Racing de Santander face à l’Espanyol Barcelone (2-1), en inscrivant le but décisif à cinq minutes de la fin de la rencontre, permettant à son équipe de renouer avec le succès et de s’éloigner de la zone de relégation.

Alors que les deux formations étaient à égalité (1-1), l’international marocain a surgi dans la surface de réparation à la suite d’un corner pour pousser le ballon au fond des filets et sceller la remontée des Cantabres.

Grâce à cette réalisation, Zabiri porte à huit son nombre de buts inscrits cette saison, confirmant son rôle déterminant dans le dispositif offensif du Racing de Santander.

Après une première période sans but, l’Espanyol avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Edu Expósito, à la suite d’une contre-attaque menée par Javi Hernández.

Le Racing a rapidement réagi en égalisant cinq minutes plus tard grâce à une puissante frappe croisée de Belocian, avant que Zabiri ne donne définitivement l’avantage aux siens dans les dernières minutes.

Ce succès permet au Racing de Santander de mettre fin à une série de résultats décevants et de se repositionner au milieu du classement, tandis que cette nouvelle défaite fragilise davantage l’avenir de l’entraîneur de l’Espanyol, Manolo González.

Le club cantabre accueillera dimanche prochain le Real Madrid au stade El Sardinero, pour la première fois depuis quatorze ans.

S.L.