À Berkane, Fouzi Lekjaa dénonce les problèmes d’eau et d’électricité

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), s’est rendu ce vendredi dans la région de Sidi Bouhria, à Tafoughalt, dans la province de Berkane.

Prenant la parole devant une foule venue assister à un meeting du PAM, organisé dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 23 septembre 2026, Fouzi Lekjaa a déclaré : «Vous êtes capables de savoir qui vous parle avec sincérité et qui n’organise des activités qu’une fois tous les cinq ans, avec uniquement des promesses à vous faire»

Lekjaa a insisté sur la nécessité de mettre fin à l’utilisation des voix des électeurs à des fins personnelles, sans que les promesses qui leur sont faites ne soient concrétisées.

«Nous devons en finir avec cette époque où certains viennent chercher vos voix pour servir leurs propres intérêts. Nous devons unir nos efforts et aller de l’avant. Je ne suis pas venu vous faire des promesses, nous voulons travailler tous ensemble, car l’ère du “donne-moi ton vote et que Dieu t’aide” est révolue», a-t-il poursuivi.

Le responsable du PAM a également exprimé son mécontentement face à la persistance des problèmes liés à l’accès à l’eau et à l’électricité dans plusieurs douars. «Lorsque je constate des problèmes d’accès à l’eau, j’en ai honte et je vous demande pardon», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Je vous demande de faire confiance à ce programme afin que nous puissions aller de l’avant et résoudre ces problèmes, car le Maroc de 2031 ne peut pas être comme cela. Sa Majesté le Roi le veut comme un Maroc en plein essor»