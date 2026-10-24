Mercato: Leipzig prêt à conserver Naïl El Aynaoui pour 25 millions d’euros

L’avenir du Marocain Neïl El Aynaoui pourrait être fixé dans les prochains jours, seuls quelques détails restant à régler.

Selon Sky Allemagne, le RB Leipzig avance dans les démarches visant à recruter définitivement le milieu de terrain marocain, actuellement prêté par l’AS Roma.

D’après la même source, le club allemand serait prêt à débourser 25 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services du joueur, en activant la clause d’achat obligatoire prévue dans son contrat.

Sky Allemagne souligne que les dirigeants de Leipzig sont satisfaits des prestations d’El Aynaoui depuis son arrivée au club, ce qui expliquerait leur volonté de lever cette clause.