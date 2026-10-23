Lions de l’Atlas: Soufiane Rahimi forfait face au Niger ?

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La participation de Soufiane Rahimi aux prochains matchs de la sélection nationale face au Niger, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, est incertaine.

L’international marocain a en effet quitté, sur blessure, la rencontre entre Al-Aïn et Shabab Al-Ahli jeudi, en Coupe des Émirats arabes unis.

La nature de sa blessure n’a pas encore été communiquée. Les images laissent penser à un problème musculaire, mais sa gravité reste inconnue à ce stade.

Rahimi devrait passer des examens médicaux approfondis pour déterminer la nature exacte de sa blessure et son éventuelle durée d’indisponibilité. Sa participation au prochain rendez-vous des Lions de l’Atlas dépendra donc des résultats de ces examens.

Cette inquiétude intervient quelques jours après la blessure d’Azzedine Ounahi, dont le forfait face au Niger a été officiellement confirmé. Le staff médical d’Al-Aïn devrait apporter davantage de précisions sur l’état de Rahimi dans les prochaines heures.

H.M.