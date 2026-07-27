Après la désillusion face à la France, Neil El Aynaoui garde le cap

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L’international marocain Neil El Aynaoui s’est exprimé après l’élimination de la sélection marocaine de la Coupe du monde 2026, à la suite de sa défaite face à la France en quart de finale.

Dans un message publié sur son compte officiel Facebook, le milieu de terrain a appelé à rester optimiste : « Nous devons rester positifs pour préserver la dynamique du groupe et continuer à aller de l’avant. »

Neil El Aynaoui a pris part à l’ensemble des rencontres des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2026, aussi bien en phase de groupes que durant les matches à élimination directe.

Le parcours du Maroc s’est arrêté en quarts de finale après sa défaite face à la France, mettant ainsi un terme à son aventure dans cette édition de la Coupe du monde.