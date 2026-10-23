Mondial Féminin U17: les Lioncelles s’inclinent face à l’Argentine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’est incliné face à l’Argentine (1-5), en match de la troisième et dernière journée du groupe A de la Coupe du monde féminine U17, disputé vendredi soir au Complexe Mohammed VI de Football.

Durant la première mi-temps, l’équipe nationale a tenté de surprendre la défense argentine dès les premières minutes, grâce à un tir de Nora El Rhachoua (1re), avant que les tentatives offensives ne se poursuivent par l’intermédiaire de Meryem Oubella (15e, 20e), Hiba Youssoufi (21e) et Sara El Hajouti (27e), mais sans se traduire en buts.

Les réalisations de l’Argentine ont été inscrites par Mercedes Diz (14e, 29e, 45+2e), Josefina Galarza (35e) et Julieta Aguilar (73e), tandis que Nessma Mouradi a réduit l’écart (58e). Cette victoire permet aux Argentines de se qualifier pour les 8es de finale.

Dans l’autre match de ce groupe, l’Allemagne a également poinçonné son billet pour les 8es de finale en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande par 2 buts à 0, des réalisations signées Laura Ernst (45+2e) et Clara Choisy (56e).

La Nouvelle-Zélande a été réduite à dix après l’expulsion de Emmie Butler (60e) pour un deuxième carton jaune.

Au terme de cette journée, le Maroc occupe la 3e place au classement du groupe A avec 3 points, derrière l’Allemagne, première avec 9 unités, et l’Argentine (6 pts). La Nouvelle-Zélande est dernière du groupe (0 pt).

Les Marocaines avaient parfaitement lancé leur tournoi en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande (4-0) lors de la première journée, avant de s’incliner par 4 buts à 2 face à l’Allemagne lors du deuxième match.

S.L.