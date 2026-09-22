Ligue 1: Samir El Mourabet toujours dans le viseur de Leipzig

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain international marocain du Racing Strasbourg, Samir El Mourabet, suscite de nouveau l’intérêt du club allemand du RB Leipzig, rapporte le site d’information spécialisé « Les Transferts ».

Le RB Leipzig avait déjà sérieusement manifesté son intérêt pour le joueur de 20 ans lors du dernier mercato estival, rappelle le média en ligne. Des discussions entre les deux clubs avaient été engagées en août et El Mourabet se serait montré favorable à un départ vers la Bundesliga, mais le dossier avait finalement été interrompu, le Racing ayant décidé de conserver son jeune milieu de terrain.

Le RB Leipzig s’était alors tourné vers un autre milieu international marocain, Neil El Aynaoui, recruté à l’AS Rome.

Pour un éventuel transfert en hiver, « Les Transferts » avance une valorisation de 35 millions d’euros pour le joueur de 20 ans, dont le contrat avec le Racing, son club formateur, court jusqu’en juin 2030.

L’international marocain s’est imposé dans l’effectif strasbourgeois au cours de la saison 2025-2026, sous la direction de l’entraîneur anglais Liam Rosenior, après avoir signé son premier contrat professionnel. Il a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant notamment quatre buts en Ligue Conférence.

Samir El Mourabet a également participé à la Coupe du monde 2026, où les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale.