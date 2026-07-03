Neil El Aynaoui dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League

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La Coupe du Monde 2026 continue de bouleverser le marché des transferts, et le nom de Neil El Aynaoui revient désormais avec insistance parmi les joueurs les plus suivis du moment.

Brillant au cœur du système de jeu des Lions de l’Atlas, le milieu de terrain marocain aurait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. A ce propos, le média britannique TEAMtalk révèle que Manchester United et Liverpool auraient déjà initié des contacts avec l’entourage du joueur.

Selon la même source, une grande partie des regards était pourtant tournée, avant le début du tournoi, vers la pépite marocaine Ayyoub Bouaddi, considéré comme l’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe. Mais au fil de la compétition, les performances de Neil El Aynaoui ont progressivement captivé les observateurs et les recruteurs présents au Mondial.

Le joueur marocain a livré une prestation impressionnante face aux Pays-Bas, disputant 120 minutes avec une intensité remarquable. Très actif dans l’entrejeu, il a touché 156 ballons et affiché une précision de passe exceptionnelle de 97 %, avec 134 passes réussies sur 138 tentées.

Transféré du RC Lens en 2025 pour un montant estimé à 23,5 millions d’euros, El Aynaoui s’est rapidement adapté au football italien, signant une première saison convaincante avec 34 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Les performances du milieu marocain durant cette Coupe du monde ont ainsi considérablement renforcé l’intérêt des grands clubs anglais, qui suivent désormais son évolution avec une attention particulière.

D.Y