Ligue des champions: les résultats complets de la 1ére journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Résultats complets de la 1ére journée de la phase de ligue de la Ligue des champions à l’issue des matches joués jeudi.

Jeudi 10 septembre

Slavia Prague (CZE) – Lens (FRA) 2 – 3

Bayern Munich (GER) – Bodoe/Glimt (NOR) 5 – 0

Côme (ITA) – Leipzig (GER) 4 – 1

Manchester United (ENG) – Sabah (AZE) 4 – 0

Fenerbahçe (TUR) – AS Rome (ITA) 1 – 1

PSV Eindhoven (NED) – Shakhtar Donetsk (UKR) 1 – 1

Mercredi 9 septembre

Naples (ITA) – Arsenal (ENG) 0 – 1

Paris SG (FRA) – Slovan Bratislava (SVK) 6 – 1

Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP) 2 – 1

Sporting (POR) – Galatasaray (TUR) 3 – 1

FC Barcelone (ESP) – Feyenoord (NED) 5 – 1

Stuttgart (GER) – Viking (NOR) 3 – 1

Mardi 7 septembre

Real Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA) 2 – 1

Lille (FRA) – Betis Séville (ESP) 2 – 3

Borussia Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 3 – 2

Porto (POR) – Manchester City (ENG) 0 – 2

AEK Athènes (GRE) – Linz (AUT) 1 – 0

Club Bruges (BEL) – Aston Villa (ENG) 2 – 3

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 6 1 5

2. Bayern Munich (GER) 3 1 1 0 0 5 0 5

3. FC Barcelone (ESP) 3 1 1 0 0 5 1 4

4. Manchester United (ENG) 3 1 1 0 0 4 0 4

5. Côme (ITA) 3 1 1 0 0 4 1 3

6. Sporting (POR) 3 1 1 0 0 3 1 2

Stuttgart (GER) 3 1 1 0 0 3 1 2

8. Manchester City (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2

9. Aston Villa (ENG) 3 1 1 0 0 3 2 1

Betis Séville (ESP) 3 1 1 0 0 3 2 1

Lens (FRA) 3 1 1 0 0 3 2 1

12. Borussia Dortmund (GER) 3 1 1 0 0 3 2 1

13. Liverpool (ENG) 3 1 1 0 0 2 1 1

Real Madrid (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1

15. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1

16. AEK Athènes (GRE) 3 1 1 0 0 1 0 1

17. AS Rome (ITA) 1 1 0 1 0 1 1 0

Shakhtar Donetsk (UKR) 1 1 0 1 0 1 1 0

19. PSV Eindhoven (NED) 1 1 0 1 0 1 1 0

Fenerbahçe (TUR) 1 1 0 1 0 1 1 0

21. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 2 3 -1

22. Club Bruges (BEL) 0 1 0 0 1 2 3 -1

Lille (FRA) 0 1 0 0 1 2 3 -1

Slavia Prague (CZE) 0 1 0 0 1 2 3 -1

25. Atlético Madrid (ESP) 0 1 0 0 1 1 2 -1

Inter Milan (ITA) 0 1 0 0 1 1 2 -1

27. Naples (ITA) 0 1 0 0 1 0 1 -1

Linz (AUT) 0 1 0 0 1 0 1 -1

29. Galatasaray (TUR) 0 1 0 0 1 1 3 -2

Viking (NOR) 0 1 0 0 1 1 3 -2

31. Porto (POR) 0 1 0 0 1 0 2 -2

32. Leipzig (GER) 0 1 0 0 1 1 4 -3

33. Feyenoord (NED) 0 1 0 0 1 1 5 -4

34. Sabah (AZE) 0 1 0 0 1 0 4 -4

35. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 0 0 1 1 6 -5

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.