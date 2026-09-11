Ligue des champions: les résultats complets de la 1ére journée
Résultats complets de la 1ére journée de la phase de ligue de la Ligue des champions à l’issue des matches joués jeudi.
Jeudi 10 septembre
Slavia Prague (CZE) – Lens (FRA) 2 – 3
Bayern Munich (GER) – Bodoe/Glimt (NOR) 5 – 0
Côme (ITA) – Leipzig (GER) 4 – 1
Manchester United (ENG) – Sabah (AZE) 4 – 0
Fenerbahçe (TUR) – AS Rome (ITA) 1 – 1
PSV Eindhoven (NED) – Shakhtar Donetsk (UKR) 1 – 1
Mercredi 9 septembre
Naples (ITA) – Arsenal (ENG) 0 – 1
Paris SG (FRA) – Slovan Bratislava (SVK) 6 – 1
Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP) 2 – 1
Sporting (POR) – Galatasaray (TUR) 3 – 1
FC Barcelone (ESP) – Feyenoord (NED) 5 – 1
Stuttgart (GER) – Viking (NOR) 3 – 1
Mardi 7 septembre
Real Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA) 2 – 1
Lille (FRA) – Betis Séville (ESP) 2 – 3
Borussia Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 3 – 2
Porto (POR) – Manchester City (ENG) 0 – 2
AEK Athènes (GRE) – Linz (AUT) 1 – 0
Club Bruges (BEL) – Aston Villa (ENG) 2 – 3
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 6 1 5
2. Bayern Munich (GER) 3 1 1 0 0 5 0 5
3. FC Barcelone (ESP) 3 1 1 0 0 5 1 4
4. Manchester United (ENG) 3 1 1 0 0 4 0 4
5. Côme (ITA) 3 1 1 0 0 4 1 3
6. Sporting (POR) 3 1 1 0 0 3 1 2
Stuttgart (GER) 3 1 1 0 0 3 1 2
8. Manchester City (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
9. Aston Villa (ENG) 3 1 1 0 0 3 2 1
Betis Séville (ESP) 3 1 1 0 0 3 2 1
Lens (FRA) 3 1 1 0 0 3 2 1
12. Borussia Dortmund (GER) 3 1 1 0 0 3 2 1
13. Liverpool (ENG) 3 1 1 0 0 2 1 1
Real Madrid (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1
15. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1
16. AEK Athènes (GRE) 3 1 1 0 0 1 0 1
17. AS Rome (ITA) 1 1 0 1 0 1 1 0
Shakhtar Donetsk (UKR) 1 1 0 1 0 1 1 0
19. PSV Eindhoven (NED) 1 1 0 1 0 1 1 0
Fenerbahçe (TUR) 1 1 0 1 0 1 1 0
21. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 2 3 -1
22. Club Bruges (BEL) 0 1 0 0 1 2 3 -1
Lille (FRA) 0 1 0 0 1 2 3 -1
Slavia Prague (CZE) 0 1 0 0 1 2 3 -1
25. Atlético Madrid (ESP) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Inter Milan (ITA) 0 1 0 0 1 1 2 -1
27. Naples (ITA) 0 1 0 0 1 0 1 -1
Linz (AUT) 0 1 0 0 1 0 1 -1
29. Galatasaray (TUR) 0 1 0 0 1 1 3 -2
Viking (NOR) 0 1 0 0 1 1 3 -2
31. Porto (POR) 0 1 0 0 1 0 2 -2
32. Leipzig (GER) 0 1 0 0 1 1 4 -3
33. Feyenoord (NED) 0 1 0 0 1 1 5 -4
34. Sabah (AZE) 0 1 0 0 1 0 4 -4
35. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 0 0 1 1 6 -5
NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.