Sport

Visite médicale, rencontre avec l’entraîneur, signature du contrat… Les premiers pas de Bouaddi avec City (VIDEO)

Rédaction M3 septembre 2026 - 15:15

À peine arrivé en Angleterre, le jeune milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi (18 ans) a découvert son nouvel environnement et les installations du club mancunien.

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Bouaddi a rencontré le staff de Manchester City, avant de faire connaissance avec son nouvel entraîneur, Enzo Maresca.

Le Marocain a ensuite pris part à ses premières séances d’entraînement sous ses nouvelles couleurs, l’occasion de découvrir ses nouveaux coéquipiers et de commencer à prendre ses marques.

À seulement 18 ans, Bouaddi s’apprête ainsi à écrire un nouveau chapitre de sa carrière au sein de l’un des plus grands clubs d’Europe.

De Lille à Manchester, une nouvelle aventure commence.

A regarder aussi


À Sidi Rahal, chevaux et quads sèment la terreur 
Lire l'article




Tags
Rédaction M3 septembre 2026 - 15:15
Bouton retour en haut de la page