Aide sociale à 1.000 DH et retraite minimale à 3.000 DH : les engagements d’El Mansouri

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a annoncé que l’Exécutif compte porter la valeur de l’aide sociale de 500 à 1.000 dirhams d’ici la fin du mandat, et augmenter progressivement le seuil minimum des pensions de retraite principales à 3.000 dirhams par mois dans les différents régimes, en vue de garantir une vie digne aux citoyens et de consacrer l’État social.

Lors de la présentation du programme gouvernemental devant les deux Chambres du parlement, réunies lundi en séance plénière commune, El Mansouri a précisé que le gouvernement fera face à la cherté de la vie à travers une stratégie visant à renforcer le revenu des ménages, à maîtriser les causes de l’inflation, à élargir la protection sociale et à garantir des services publics de qualité.

Afin de ramener les prix des produits alimentaires à des niveaux raisonnables, a-t-elle affirmé, le gouvernement mettra en place des plans d’approvisionnement pour les produits stratégiques et rapprochera le producteur du consommateur via des sociétés régionales et des plateformes professionnelles de collecte et de commercialisation, régies par un cahier des charges unifié, ajoutant que le gouvernement œuvrera à réformer les circuits de distribution des viandes et des poissons et à réguler le rapport entre l’exportation et l’approvisionnement du marché national selon des règles claires et stables.

Par ailleurs, la Cheffe du gouvernement a annoncé l’instauration d’une compensation sociale automatique équivalente à la facture mensuelle d’électricité ne dépassant pas 100 dirhams pour le logement principal des ménages éligibles, sans nécessiter de demande papier ou de déplacement administratif.

Elle a également fait part du lancement d’une réforme progressive de l’Impôt sur le Revenu (IR) en vue d’améliorer le revenu net des salariés et d’encourager l’emploi déclaré.

Sur un autre registre, El Mansouri a souligné que le gouvernement accélérera le Chantier Royal de la protection sociale pour atteindre une couverture sanitaire universelle et effective, et garantir la pérennité de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), notant que le gouvernement reverra le ciblage des aides sociales sur la base du revenu réel, avec une augmentation de leur valeur pour en faire un levier d’intégration, outre l’élargissement de l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi.

S’agissant des régimes de retraite, la Cheffe du gouvernement a fait part de sa détermination de lancer une réforme globale en concertation avec les partenaires sociaux et économiques, soutenant que cette réforme ne saurait se réduire à la seule modification de l’âge de départ à la retraite ou à la révision des taux de cotisation et du mode de calcul des pensions.

Le véritable défi, a-t-elle relevé, consiste à rebâtir un système cohérent qui élargit la protection aux personnes dépourvues de pension, qui rapproche les droits et obligations entre les différents régimes et qui garantit l’adéquation des pensions ainsi que la pérennité de leur financement, dans le cadre d’une transition juste préservant les droits acquis.

Partant de ce constat, a poursuivi El Mansouri, le gouvernement érige la réforme des retraites en un chantier social et structurel intégré, encadré par le dialogue social et rythmé par des objectifs et des étapes de mise en œuvre assortis de financements spécifiques.

L’efficacité du système de retraite ne se mesure pas uniquement par sa capacité à verser les pensions à temps, mais par le degré d’adéquation de ces pensions, a-t-elle insisté, réaffirmant la détermination du gouvernement à corréler cette réforme structurelle à une amélioration tangible du revenu des retraités, via l’augmentation progressive du seuil minimum des pensions de retraite principales.

Dans le même sillage, elle a annoncé que le gouvernement veillera à accorder aux veuves une pension complète équivalente à 100 % de la pension principale due au conjoint décédé, au lieu des 50 % actuels, tout en préservant les droits des orphelins et des autres ayants droit.

Dans le secteur de la santé, la Cheffe du gouvernement a fait valoir que la transition du chantier de la protection sociale, passant de la généralisation du droit à la couverture à la garantie d’un accès effectif, équitable et continu à des soins de qualité, constitue l’une des priorités de l’action gouvernementale.

El Mansouri a expliqué, à cet égard, que le gouvernement s’attellera à pallier le déficit territorial en matière d’offre de soins, à institutionnaliser le parcours de soins, à réformer l’accueil des patients et les services des urgences, à généraliser le Service d’aide médicale urgente (SAMU) et à instaurer un système national d’information sanitaire unifié, parallèlement au parachèvement de la réforme institutionnelle, à la valorisation de la fonction publique de la santé et au renforcement des ressources humaines.

S.L.