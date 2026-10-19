Sahara marocain : Fatima Ezzahra El Mansouri réaffirme les engagements du gouvernement

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sahara marocain demeure au premier rang des causes nationales, a affirmé, lundi à Rabat, la Cheffe du gouvernement Fatema Ezzahra El Mansouri, soulignant que l’Exécutif continuera à défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et les intérêts du Royaume.

Présentant le Programme gouvernemental devant les deux Chambres du Parlement, El Mansouri a indiqué que, dans le prolongement de l’étape charnière qu’a constituée la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, le gouvernement continuera de mobiliser les soutiens en faveur de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, tout en accélérant le développement des provinces du Sud, véritable porte d’entrée vers la profondeur africaine et l’espace atlantique du Royaume.

Elle a également réaffirmé l’attachement du gouvernement à la position constante du Maroc concernant la cause palestinienne et Al-Qods Acharif, ainsi qu’au règlement pacifique fondé sur la solution à deux États pour l’instauration d’une paix juste et durable, sous la Conduite du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et Président du Comité Al-Qods.

Par ailleurs, la Cheffe du gouvernement a relevé que le programme gouvernemental repose sur les constantes de la Nation, à savoir la religion islamique tolérante, la Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, ainsi que le choix démocratique, tout en préservant la diversité culturelle et linguistique, l’égalité, les droits et libertés et l’égalité des chances.

Elle a souligné que les Hautes Orientations Royales constituent le premier référentiel de l’action gouvernementale, rappelant que le Roi a appelé, dans le Discours du Trône de l’année 2026, à l’amorce d’un nouveau cycle dans la trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure.

Lors du Discours Royal au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la première année législative de la 12e Législature, le Roi a aussi réitéré les enjeux de l’étape consistant à réaliser un équilibre entre la croissance économique et la justice sociale et spatiale, à placer les jeunes au cœur des politiques, et à ériger le secteur privé en acteur stratégique, a-t-elle dit.

Ces enjeux englobent l’accélération des chantiers liés à la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, l’émergence industrielle, l’économie numérique et l’intelligence artificielle, outre la mise en œuvre pleine et entière de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, a-t-elle expliqué.

Le gouvernement, a fait observer El Mansouri, est guidé par le nouveau modèle de développement et l’ambition « Maroc 2035 », qui reposent sur une économie productive, un capital humain qualifié, une inclusion plus large, un développement territorial durable et un État performant libérant les énergies et protégeant l’intérêt général.

L’Exécutif s’appuie également sur l’évaluation des expériences précédentes, a-t-elle dit, notant qu’il s’emploiera à consolider les acquis de la protection sociale ainsi que les réformes de la santé, de l’éducation, de l’investissement, de l’aide, de l’habitat, de l’eau, de l’énergie et des infrastructures de base. Il veillera également à la correction des dysfonctionnements liés à la transformation des investissements en emplois, à l’amélioration des services et à la consécration de l’équité, a-t-elle poursuivi.

De même, El Mansouri a affirmé que le programme gouvernemental s’appuie sur « la convergence des référentiels des partis de la majorité, de leurs programmes et de leurs engagements électoraux, que le gouvernement s’attellera à décliner progressivement, dans le respect du réalisme opérationnel et de la soutenabilité des finances publiques.

S.L.