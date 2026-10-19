La députée Nabila Mounib endeuillée

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La députée et secrétaire générale adjointe du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, a perdu son frère, Abdelmoutaleb Mounib, dimanche. À la suite de ce décès, de nombreux messages de condoléances lui ont été adressés.

Le bureau politique de la Fédération de la gauche démocratique a exprimé ses condoléances les plus sincères à la parlementaire. Dans son message, il a également fait part de sa solidarité avec l’ensemble de la famille Mounib, proches et amis, dans cette épreuve.

Le secrétaire général du PSU, Jamal El Asri, a également présenté ses condoléances à Nabila Mounib à travers une publication sur son compte Facebook.

Sur la Toile, les internautes ont aussi tenu à adresser des messages de soutien à la politicienne, priant pour la mémoire du défunt et souhaitant courage et patience à ses proches pour traverser ce deuil.

H.M.