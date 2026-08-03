Bubista vers la RS Berkane : les derniers détails réglés

La RS Berkane tient son nouvel entraîneur. Le club a finalisé son accord avec Bubista, qui s’est engagé pour deux saisons. L’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.

Le technicien cap-verdien succède ainsi au Tunisien Mouine Chaâbani sur le banc berkani.

Présent au Maroc depuis quelques jours, Bubista a mené les dernières discussions avec les dirigeants du club. Les négociations avaient pourtant été suspendues en raison de sa volonté de conserver son poste de sélectionneur du Cap-Vert parallèlement à ses nouvelles fonctions.

La direction de la RS Berkane a toutefois exigé un engagement exclusif. Après plusieurs réunions, les deux parties sont parvenues à un compromis ouvrant la voie à la signature du contrat.

Bubista s’apprête ainsi à découvrir la Botola avec un statut prestigieux. Élu meilleur entraîneur d’Afrique l’an dernier, il a conduit le Cap-Vert à une qualification historique pour la Coupe du monde.

H.M.