RS Berkane : clap de fin pour Mouine Chaâbani

L’aventure de Mouine Chaâbani à la tête de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) a officiellement pris fin. Le technicien tunisien quitte le club après un passage couronné de succès, marqué par un sacre en Coupe de la Confédération de la CAF, un titre de champion du Maroc lors de la saison précédente, ainsi qu’une deuxième place en Botola la saison dernière.

Contactée par Le Site info, une source proche du dossier a confirmé que la direction de la RS Berkane avait donné son accord pour un départ de son entraîneur, après que celui-ci a été sollicité par la Fédération tunisienne de football pour prendre les commandes de la sélection nationale.

Selon la même source, plusieurs hauts responsables tunisiens, dont le ministre des Sports, seraient intervenus afin de convaincre Mouine Chaâbani d’accepter cette mission. L’objectif affiché est de relancer la sélection tunisienne et de mettre en place un nouveau projet sportif destiné à restructurer les différentes équipes nationales.

Toujours d’après cette source, les dirigeants de la RS Berkane ont compris la position de leur entraîneur et n’ont pas souhaité s’opposer à son départ, estimant qu’il s’agissait pour lui d’un devoir national auquel il était difficile de se soustraire.

Mouine Chaâbani quitte ainsi Berkane en laissant l’image d’un entraîneur ayant marqué l’histoire récente du club, grâce aux titres remportés et au respect qu’il a su gagner auprès des supporters de la formation orange.

D.Y