Sidi Kacem: un terrible accident fait dix blessés

Dix personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi sur la route nationale 411, reliant Sidi Yahya El Gharb à Dar El Gueddari, dans la province de Sidi Kacem.

Selon une source de Le Site info, deux voitures légères sont entrées en collision, précisant que l’accident aurait été provoqué par l’excès de vitesse.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.