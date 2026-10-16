Maroc-Niger : Mohamed Ouahbi dévoile bientôt sa liste

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La sélection nationale entamera, le 9 novembre prochain, son stage de préparation à la double confrontation face au Niger, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027, organisée en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, dévoilera le 5 novembre la liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres, programmées les 13 et 17 du même mois.

Les Lions de l’Atlas accueilleront le Niger le 13 novembre au complexe Moulay Abdellah de Rabat, avant de disputer le match retour le 17 novembre.

Rappelons que le Maroc occupe la tête du groupe A avec six points, après ses victoires contre le Gabon et le Lesotho. Cette double confrontation sera également l’occasion pour Mohamed Ouahbi de répondre aux critiques essuyées après le match face au Mali et de renforcer la cohésion de son équipe en vue de la CAN.

H.M.