CAN féminine : Jorge Vilda : « Nous avons atteint notre premier objectif »

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Jorge Vilda, a affirmé, lundi à Rabat, que l’équipe nationale féminine a atteint son premier objectif en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026).

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, à l’issue du nul blanc concédé face au Sénégal (0-0), lundi soir au Stade Moulay El Hassan, Vilda a souligné que, dans l’ensemble, les joueuses de l’équipe nationale « ont réalisé un bon match, aussi bien dans les transitions qu’en phase défensive », ajoutant qu’elles se sont montrées efficaces dans les duels face aux Sénégalaises.

Il a estimé qu’il est important d’améliorer certains aspects liés à l’efficacité offensive afin de concrétiser les occasions créées, relevant que l’équipe nationale possède l’une des meilleures défenses de cette CAN, sans avoir encaissé le moindre but.

« Nous avons connu quelques moments de déconcentration, mais il y a eu également beaucoup d’aspects positifs », a-t-il expliqué, ajoutant que « nous allons mettre l’accent sur les points à améliorer afin d’aborder les quarts de finale dans les meilleures conditions ».

Pour le technicien espagnol, « l’essentiel est de continuer à progresser dans l’animation offensive et de trouver des solutions face aux blocs défensifs adverses », notant que « le chemin est encore long et que nous devons être prêts pour les prochains matchs ».

« Nous avançons étape par étape. Le prochain match sera le plus important, car il nous offrira l’opportunité de nous qualifier pour la Coupe du monde, ce que nous souhaitons vivement », a-t-il conclu.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront, en quarts de finale, le deuxième du groupe B, samedi, au stade Moulay El Hassan.