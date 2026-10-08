Météo Maroc: fortes pluies avec risque de grêle ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 octobre 2026 :

– Averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est, les Hauts plateaux orientaux, les plaines entre El Jadida et Essaouira et le Sud des provinces sahariennes.

– Ondées avec risque d’orage sur la rive méditerranéenne, les plaines nord, le Saiss et le Nord des provinces sahariennes et de l’Oriental.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes, la rive méditerranéenne et le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, de 19/23°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss et l’Oriental et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le détroit devenant peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.