Sport

Classement ATP : Jannik Sinner toujours en tête

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 septembre 2026 - 09:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Jannik Sinner occupe toujours la tête du classement ATP, publié lundi, devant l’Allemand Alexander Zverev et l’Espagnol Carlos Alcaraz, au terme d’une semaine consacrée à la Coupe Davis.

Le tennisman italien conserve ainsi la première place avec 11.500 points, devant Zverev (9.690 pts) et Alcaraz (5.560 pts).

Voici le classement ATP au 21 septembre 2026 :

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts

2. Alexander Zverev (GER) 9.690

3. Carlos Alcaraz (ESP) 5.560

4. Ben Shelton (USA) 4.680

5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.890

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.770

7. Flavio Cobolli (ITA) 3.720

8. Frances Tiafoe (USA) 3.380

9. Alex De Minaur (AUS) 3.300

10. Taylor Fritz (USA) 3.175

11. Arthur Fils (FRA) 3.150

12. Novak Djokovic (SRB) 2.980

13. Learner Tien (USA) 2.715

14. Rafael Jodar (ESP) 2.659

15. Jakub Mensik (CZE) 2.495

16. Brandon Nakashima (USA) 2.410

17. Casper Ruud (NOR) 2.335

18. Tommy Paul (USA) 2.325

19. Valentin Vacherot (MON) 2.250

20.Luciano Darderi (ITA) 2.200

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 septembre 2026 - 09:28
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