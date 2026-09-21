Classement ATP : Jannik Sinner toujours en tête
Jannik Sinner occupe toujours la tête du classement ATP, publié lundi, devant l’Allemand Alexander Zverev et l’Espagnol Carlos Alcaraz, au terme d’une semaine consacrée à la Coupe Davis.
Le tennisman italien conserve ainsi la première place avec 11.500 points, devant Zverev (9.690 pts) et Alcaraz (5.560 pts).
Voici le classement ATP au 21 septembre 2026 :
1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts
2. Alexander Zverev (GER) 9.690
3. Carlos Alcaraz (ESP) 5.560
4. Ben Shelton (USA) 4.680
5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.890
6. Daniil Medvedev (RUS) 3.770
7. Flavio Cobolli (ITA) 3.720
8. Frances Tiafoe (USA) 3.380
9. Alex De Minaur (AUS) 3.300
10. Taylor Fritz (USA) 3.175
11. Arthur Fils (FRA) 3.150
12. Novak Djokovic (SRB) 2.980
13. Learner Tien (USA) 2.715
14. Rafael Jodar (ESP) 2.659
15. Jakub Mensik (CZE) 2.495
16. Brandon Nakashima (USA) 2.410
17. Casper Ruud (NOR) 2.335
18. Tommy Paul (USA) 2.325
19. Valentin Vacherot (MON) 2.250
20.Luciano Darderi (ITA) 2.200