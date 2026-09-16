Tennis: Nadal va rejouer devant du public pour le 10e anniversaire de son académie

La légende du tennis Rafael Nadal va rejouer devant du public début octobre pour la première fois depuis sa retraite, prise fin 2024, lors du 10e anniversaire de son académie, a annoncé son organisation mercredi.

L’ex-numéro 1 mondial, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, participera à un tournoi d’exhibition le 3 octobre prochain chez lui à Manacor (Baléares), pour fêter les dix ans de son académie.

Selon l’organisation, l’Espagnol de 40 ans affrontera « certains de ses rivaux et amis qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière », et la liste des participants sera annoncée dans les prochains jours.

Ce sera la première fois que Nadal rejouera devant des spectateurs depuis novembre 2024, lorsqu’il avait disputé son dernier match en Coupe Davis avec l’Espagne.

S.L.