Tourisme: la France vise 80 milliards d’euros de recettes en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La France s’attend à 80 milliards d’euros de recettes touristiques en 2026, selon les derniers chiffres de l’agence gouvernementale en charge de la promotion de la destination tricolore.

L’agence « Atout France » relève que l’Hexagone continue d’attirer les touristes internationaux en 2026 avec 80 milliards d’euros de recettes touristiques attendues cette année contre 77 milliards en 2025.

Cette dynamique est soutenue aussi bien par l’afflux de touristes internationaux que par les séjours des Français eux-mêmes, ressort-il du bilan de l’agence de développement touristique de la France relayé par les médias.

Ainsi, 84 % des Français ont voyagé dans leur propre pays cet été, une proportion stable par rapport à l’année dernière, relève la même source.

Le bilan fait état également d’une montée en puissance des périodes intermédiaires, entre la haute et la basse saison, le taux de départ passant de 15 % à 18 % en juin, tandis qu’en septembre, ce taux est attendu à 22 %.

Atout France constate, en revanche, que les vacanciers ajustent leurs dépenses, estimant que 50 % des Français ont modifié leurs habitudes de consommation en raison de la conjoncture économique, 17 % ont réduit leurs sorties au restaurant, 15 % leurs activités de loisirs et 14 % le shopping.

La Bretagne se distingue avec 83 % des professionnels satisfaits de leur mois d’août, tandis qu’en Normandie, 58 % des acteurs du secteur se disent contents de juillet.

Les destinations côtières restent les plus prisées, attirant 43 % des visiteurs, suivies des villes (33 %), de la campagne (32 %) et de la montagne (15 %), d’après la même source.