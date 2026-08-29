Saibari frappe fort : deux passes décisives pour ses débuts en Bundesliga (VIDEO)

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L’international marocain Ismaël Saibari a contribué au solide départ du Bayern Munich en Bundesliga, en délivrant deux passes décisives lors de la large victoire des Bavarois face à Stuttgart (5-1).

Entré en jeu à la 61e minute, Saibari n’a eu besoin que de quelques minutes pour laisser son empreinte sur la rencontre, apportant immédiatement une réelle plus-value offensive à son équipe.

La rencontre a été marquée par la présence du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, et de son adjoint João Sacramento, venus suivre de près la prestation du joueur depuis les tribunes de l’Allianz Arena.

Sa première passe décisive est intervenue sur le quatrième but du Bayern. Après avoir déstabilisé la défense de Stuttgart, Saibari a parfaitement servi Aleksandar Pavlovic, qui n’a eu aucune difficulté à trouver le chemin des filets.

Dans le temps additionnel, le Marocain s’est de nouveau illustré en étant à l’origine du cinquième but. Il a adressé une superbe passe à Luis Díaz, idéalement placé face au but, permettant à ce dernier de conclure et de parachever le festival offensif du Bayern.

Grâce à cette belle contribution, Ismaël Saibari a réussi des débuts remarqués dans sa nouvelle saison avec le Bayern Munich, ne nécessitant qu’une trentaine de minutes environ pour signer sa première prestation décisive sous le maillot bavarois en Bundesliga.