Saibari fait sensation au Bayern Munich avec un tarbouch marocain (PHOTOS)

Ismaël Saibari a une nouvelle fois attiré l’attention, cette fois loin des terrains. Le milieu de terrain marocain a participé à un shooting avec le Bayern Munich, en affichant fièrement une touche de son identité marocaine.

À l’occasion de cette séance organisée avec son club bavarois, l’international marocain est apparu avec un tarbouch marocain, symbole emblématique de la culture et de l’élégance traditionnelles du Royaume. Une image qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters marocains sur les réseaux sociaux.

Habitué à faire parler de lui grâce à ses performances sportives, Saibari a ainsi offert une belle séquence aux couleurs du Maroc. Le joueur a choisi de mettre en avant ses origines à travers ce détail symbolique, tout en participant à une séance photo aux côtés de son nouveau club.

Entre ambition sportive et attachement à ses racines, Ismaël Saibari continue donc de séduire les supporters marocains. Son apparition avec le tarbouch marocain sous les couleurs du Bayern Munich restera sans doute comme un joli clin d’œil au Maroc.