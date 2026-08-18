Hicham Ait Menna de retour au Chabab Mohammedia ?

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Plusieurs adhérents et anciens dirigeants du Chabab Mohammedia ont sollicité Hicham Aït Menna afin qu’il contribue à trouver une solution à la crise que traverse le club, allant jusqu’à lui proposer de reprendre la présidence de l’équipe.

Selon les informations de Le Site info, Aït Menna n’a toutefois manifesté aucune intention de reprendre les commandes du Chabab Mohammedia dans les circonstances actuelles. Il a indiqué qu’un retour immédiat n’était pas envisagé, sans pour autant écarter cette possibilité à l’avenir.

Lors de cette rencontre, l’ancien président a invité ses interlocuteurs à soutenir le comité directeur en place et à l’aider à surmonter cette période difficile. Il s’est également dit disposé à apporter son aide au club s’il constatait une véritable mobilisation des adhérents et des anciens dirigeants.

Le Chabab Mohammedia traverse une situation délicate qui pousse plusieurs composantes du club à rechercher des solutions urgentes. Dans ce contexte, certains responsables se tournent vers d’anciennes figures ayant contribué au retour de l’équipe sur le devant de la scène, à l’image d’Aït Menna, qui avait conduit le club des divisions amateurs jusqu’à l’élite.

Hicham Aït Menna avait quitté le Chabab Mohammedia il y a trois saisons avant de prendre la présidence du Wydad, en remplacement de Abdelmajid Bernaki. Il a démissionné de son poste en juillet dernier, mettant fin à une expérience de deux saisons à la tête du club casablancais.

H.M.