Maroc-France : le doute persiste autour d’Ismael Saibari avant le quart de finale

Le Maroc affrontera la France, ce jeudi, au Gillette Stadium de Boston (États-Unis), en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous très attendu par les Lions de l’Atlas, bien décidés à prendre leur revanche sur les Bleus, trois ans et demi après leur élimination en demi-finale du Mondial 2022.

À la veille de cette affiche, une incertitude demeure toutefois autour de la participation d’Ismael Saibari. Touché aux adducteurs lors du huitième de finale remporté face au Canada (3-0), le milieu offensif marocain avait été contraint de quitter ses partenaires dès la 22e minute de jeu.

Depuis cette blessure, le joueur de 25 ans s’entraîne à l’écart du groupe, ce qui entretient les doutes quant à sa présence face à la France. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Fédération Royale Marocaine de Football n’a publié aucune communication officielle sur l’évolution de son état de santé.

À l’issue de la rencontre contre le Canada, le sélectionneur Mohammed Ouhabi s’était montré prudent en conférence de presse : « Il y a une petite douleur à la cuisse pour Saibari, mais on n’en sait pas plus. ». Les regards sont désormais tournés vers la conférence de presse d’avant-match, au cours de laquelle le sélectionneur devrait apporter des précisions sur la disponibilité de son meilleur buteur depuis le début de cette Coupe du monde 2026.

Une absence serait un véritable coup dur pour le Maroc. Auteur d’un excellent début de tournoi, Ismael Saibari est, à ce stade de la compétition, le meilleur buteur des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du monde 2026. Son éventuelle indisponibilité priverait la sélection marocaine de l’un de ses principaux atouts offensifs au moment d’affronter la France.

D.Y