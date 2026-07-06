Jamal Sellami n’est plus le sélectionneur de la Jordanie

Le président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali Ben Al Hussein, a annoncé, dimanche, la fin du parcours de l’entraîneur marocain Jamal Sellami avec la sélection jordanienne, quelques jours après l’élimination des « Nashama » dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans un message publié sur son compte sur la plateforme X, le président de la Fédération jordanienne a salué les efforts déployés par le technicien marocain ainsi que sa contribution à la réalisation de « l’exploit historique » de la qualification de la Jordanie à la Coupe du monde.

« Ton expérience avec les Nashama a été exceptionnelle et tu demeureras toujours un fils cher de la Jordanie grâce à ton engagement, ton professionnalisme et ton esprit de leadership », a écrit le prince Ali Ben Al Hussein, adressant également ses vœux de succès à M. Sellami dans sa prochaine étape professionnelle.

Jamal Sellami avait pris les rênes de la sélection jordanienne en 2024, succédant à son compatriote Hussein Ammouta. Il a conduit les « Nashama » à une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, une première dans l’histoire du football jordanien.

L’ancien entraîneur du Raja de Casablanca et du FUS de Rabat était sous contrat avec la Fédération jordanienne jusqu’à l’issue de la Coupe d’Asie 2027.

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, la Jordanie s’est inclinée lors de ses trois rencontres du premier tour face à l’Autriche (1-3), à l’Algérie (1-2) et à l’Argentine (1-3).

S.L.