Mondial2026: L’Angleterre bat le Mexique (3-2) et rejoint les quarts de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 3-2 face au Mexique, pays hôte, au stade de Mexico, au terme d’un huitième de finale intense et disputé.

Les Three Lions ont fait la différence grâce à un doublé de Jude Bellingham (36e, 38e), qui a permis aux Anglais de prendre les commandes de la rencontre avant la pause. Julián Quiñones avait réduit l’écart pour le Mexique à la 42e minute, relançant les espoirs des supporters locaux.

Au retour des vestiaires, la rencontre a basculé avec l’expulsion de Jarell Quansah à la 54e minute, laissant l’Angleterre à dix. Malgré cette infériorité numérique, Harry Kane a redonné deux buts d’avance aux siens en transformant un penalty à la 60e minute.

Le Mexique n’a jamais renoncé et est revenu une nouvelle fois dans la partie grâce à un penalty converti par Raúl Jiménez à la 69e minute. Les Anglais ont toutefois résisté à la pression mexicaine jusqu’au coup de sifflet final pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Ils affronteront la Norvège tombeuse du Brésil (2-1).