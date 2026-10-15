Lions de l’Atlas : où aura lieu le match Maroc-Niger ?

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La Fédération royale marocaine de football hésite entre le Complexe Moulay Abdellah de Rabat et le stade Ibn Battouta de Tanger pour accueillir le match du Maroc face au Niger, prévu le 13 novembre prochain.

Cette rencontre compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, dont la phase finale se déroulera l’été prochain en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.

Le stade Ibn Battouta figure parmi les options envisagées après l’impression positive laissée auprès des responsables fédéraux par l’ambiance du match amical entre le Maroc et le Mali, disputé le 4 octobre. La FRMF étudie ainsi la possibilité d’un retour des Lions de l’Atlas à Tanger, sans avoir encore arrêté son choix pour la réception du Niger.

Rappelons que le Maroc occupe la tête du groupe A avec six points, après deux victoires face au Gabon et au Lesotho, sur le même score de 2-0.

H.M.