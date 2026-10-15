CAN Futsal: Hicham Dguig s’exprime après la victoire face à la Zambie

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig, a affirmé que la sélection marocaine est restée fidèle à son style de jeu et a validé son billet pour la suite de la compétition dès son deuxième match, grâce à sa large victoire face à la Zambie (7-0), mercredi soir, pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, Dguig a expliqué que la difficulté de ce type de confrontation réside dans le fait d’affronter des adversaires qui privilégient un bloc défensif compact, organisé selon le principe de la « défense de zone », et qui évoluent sans pression.

À cet égard, il a précisé que la résistance défensive de la sélection zambienne s’est renforcée au fil de la rencontre, notamment après avoir encaissé quatre buts en première mi-temps.

Dguig a ajouté que, si les joueurs marocains préfèrent affronter des équipes portées vers l’attaque et laissant des espaces, les nationaux ont su préserver leur niveau de préparation et faire preuve d’une grande concentration. Ils ont ainsi poursuivi leur approche offensive habituelle avec efficacité, ce qui leur a permis de valider leur qualification de manière anticipée.

Concernant la blessure du joueur Chaaraoui survenue au cours de la rencontre, le sélectionneur national a exprimé l’espoir qu’elle soit sans gravité.

S.L.