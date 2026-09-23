Le Roi félicite le Prince héritier d’Arabie Saoudite à l’occasion de la fête nationale de son pays

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite et Président du Conseil des ministres, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations fraternelles à SAR le Prince héritier Mohammed Ben Salmane, implorant le Très-Haut de perpétuer grandeur, progrès et prospérité sur le Royaume d’Arabie Saoudite et le peuple saoudien frère.

SM le Roi saisit également cette occasion pour exprimer à SAR le Prince héritier Mohammed Ben Salmane Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi que de plein succès dans ses hautes missions, en prêtant main forte à « Notre auguste frère le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, que Dieu le préserve ».