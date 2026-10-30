Yassir Zabiri dans le viseur du FC Barcelone ?

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Les performances de Yassir Zabiri avec le Racing Santander ne passeraient pas inaperçues en Espagne. Selon le site spécialisé « Fichajes », l’attaquant marocain aurait attiré l’attention de Deco, le directeur sportif du FC Barcelone.

En effet, le jeune joueur se distingue cette saison au sein du club promu en Liga. Ses prestations et son efficacité offensive auraient ainsi convaincu le dirigeant barcelonais de suivre de près sa progression.

D’après la même source, Deco compte poursuivre cette observation au cours des prochains mois. Si Zabiri maintient son niveau et continue de rivaliser avec les meilleurs buteurs de la Liga, son profil pourrait devenir une piste pour le mercato estival.

Il ne s’agit toutefois, à ce stade, que d’un intérêt rapporté par la presse espagnole. Aucune offre ni négociation n’est évoquée.

Après une expérience difficile en France, Zabiri semble avoir trouvé à Santander un cadre favorable pour se relancer. Le défi sera désormais de confirmer sur la durée, alors que ses performances commencent à alimenter les discussions autour de son avenir.

H.M.