Officiel: retour à une CAN tous les deux ans

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé à l’unanimité jeudi de rétablir l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) tous les deux ans.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal.

La CAF justifie ce réexamen par le constat que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, appelée à remplacer l’actuelle CAN et à se disputer tous les deux ans, nécessiterait plusieurs années avant de pouvoir générer les ressources financières substantielles indispensables pour permettre aux compétitions de la CAF et au football africain d’être compétitifs à l’échelle mondiale et financièrement autonomes.

Pour Motsepe, la décision du Comité Exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 Associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent, indique l’instance africaine sur son site internet.

“Nous étions également préoccupés par le nombre d’années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l’actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes”, a-t-il ajouté, se déclarant convaincu que la prochaine édition de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations prévue en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, connaîtra « un grand succès ».

Il a relevé que les éditions suivantes se dérouleront en 2028, 2031 et 2033.

La prochaine Coupe du Monde de la FIFA aura lieu en 2030. Conformément à la tradition de la FIFA, la phase finale de la CAN et celles des autres compétitions de sélections nationales des confédérations pourraient ne pas se tenir durant l’année de la Coupe du Monde de la FIFA, a encore précisé le patron de la CAF.

La décision du Comité Exécutif de la CAF sert au mieux les intérêts du football africain et des 54 Associations Membres de la CAF. Elle contribuera également de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique, a-t-il dit, considérant la CAN comme « la célébration du football africain, de la richesse et de la diversité des cultures, des coutumes et des traditions de notre continent ».

S.L