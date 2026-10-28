Aides sociales: Lekjaa annonce 600 DH en 2027 et 1.000 DH en 2031

Le gouvernement prévoit une augmentation progressive des aides sociales directes destinées aux catégories vulnérables. À partir de 2027, le montant de cette aide passera de 500 à 600 dirhams, avant d’atteindre 700 dirhams en 2028, puis d’évoluer progressivement pour s’établir à 1.000 dirhams à l’horizon 2031.

Ces annonces ont été faites mercredi soir par Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, lors de son intervention dans l’émission « Saât Ssaraha », diffusée sur la deuxième chaîne nationale 2M.

Le responsable gouvernemental a détaillé le calendrier envisagé pour la revalorisation de ces aides, soulignant la volonté de poursuivre le soutien financier direct aux ménages en situation de vulnérabilité. Selon lui, cette augmentation se fera progressivement au cours des prochaines années, avec une première revalorisation prévue dès 2027.

« La précarité est une situation coûteuse sur les plans économique et social », a affirmé Fouzi Lekjaa, estimant que le mécanisme des aides sociales directes doit être maintenu.

Les pensions de retraite également concernées

Au cours de la même émission, le ministre a également abordé la question des pensions de retraite. Il a annoncé que la pension minimale perçue par les retraités devrait atteindre 1.700 dirhams à partir de janvier prochain, avant une évolution future vers un montant de 3.000 dirhams.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par les préoccupations liées au pouvoir d’achat et à la nécessité d’améliorer les revenus des catégories les plus fragiles, notamment les personnes âgées disposant de faibles pensions.

Fouzi Lekjaa a par ailleurs rappelé que les projets de loi de finances s’inscrivent dans une logique de continuité de l’action publique, affirmant qu’ils s’appuient sur les acquis des gouvernements précédents tout en apportant des corrections aux insuffisances constatées dans différents domaines économiques.

À travers ces mesures annoncées, le gouvernement entend poursuivre le renforcement des mécanismes de protection sociale, avec une revalorisation progressive des aides directes et une amélioration annoncée des pensions minimales. Les modalités précises de mise en œuvre de ces évolutions restent toutefois à considérer au regard des dispositions qui seront officiellement adoptées.