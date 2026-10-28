Météo Maroc: les prévisions du jeudi 29 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 octobre 2026.

– Temps localement assez chaud sur le Sud du pays.

– Ondées ou pluies éparses avec risque d’orage sur le Haut Atlas et ses versants est voisines.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Souss, les plaines centre et l’extrême sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Nord des provinces sud et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 20/26°C sur les provinces sud, le Souss et Chiadma, de 16/20°C sur le Sud-est, les plaines de Tadla, Rehamna, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss et l’intérieur du Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines nord, le Saiss et le Nord-est des provinces sud, et en baisse ou peu fluctuante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à parfois forte entre Mehdia et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.