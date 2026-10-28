Marrakech: du nouveau dans l’affaire « Cheikha Trax »

Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce mercredi, de reporter au 4 novembre prochain l’examen de l’affaire impliquant la chanteuse populaire Fatima Zahra, plus connue sous le nom de «Cheikha Trax». Ce renvoi doit permettre à la défense de préparer son dossier.

La chanteuse, poursuivie en état de détention, est mise en cause dans une affaire liée à un enregistrement audio qui lui est attribué. Le parquet a retenu des accusations d’incitation à la discrimination et à la haine entre les personnes par voie électronique, ainsi que de menaces et de violences.

L’affaire fait suite à une plainte déposée auprès du parquet par plusieurs habitants et personnes originaires du quartier Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech. Ces derniers dénoncent des propos qu’ils jugent insultants et dégradants à leur égard dans l’enregistrement en question.

Selon le contenu de la plainte consultée par Le Site info, les plaignants estiment que les paroles qui y figurent relèvent de l’injure, de la diffamation et de la discrimination. Ils dénoncent également des passages susceptibles, selon eux, de constituer une incitation à la haine sur les supports électroniques.

Le tribunal devra examiner ces accusations et les éléments du dossier lors des prochaines audiences.

H.M.