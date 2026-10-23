Météo Maroc: le temps qu’il fera ce samedi 24 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 octobre 2026:

– Ciel passagèrement nuageux la matinée sur l’Anti-Atlas et les provinces sud avec gouttes de pluie éparses.

– Formations brumeuses possibles la matinée sur les côtes nord.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud et centre, avec chasses poussiers par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est et le Souss et de 11/17°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud et les plaines centre.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.