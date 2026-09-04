Déclarations du Dr El Faid sur le Prophète : une association le traîne en justice

L’Association Al-Karama pour la défense des droits de l’Homme à Tétouan a déposé, ce vendredi matin, une plainte auprès du parquet général à Rabat, à la suite des déclarations tenues par le Dr Mohamed Faid au sujet de la « Sîra du Prophète », que l’association considère comme portant atteinte au Prophète Mohammed.

Dans sa plainte, l’association demande à la Présidence du ministère public d’ouvrir une enquête judiciaire sur le contenu des déclarations et des extraits vidéo attribués à l’intéressé, afin de déterminer les éventuelles responsabilités juridiques qui en découlent et de prendre les mesures nécessaires.

L’association précise que cette démarche ne vise pas à préjuger de la responsabilité de quiconque, mais à saisir les institutions judiciaires compétentes afin qu’elles puissent enquêter, vérifier les faits et appliquer la loi, dans le respect des lieux et symboles sacrés, de la paix sociale et, en même temps, des garanties légales accordées à toutes les parties.

De son côté, le cheikh Mohamed El Fizaazi a vivement critiqué les déclarations de Mohamed El Faid, allant jusqu’à affirmer que ce dernier avait « perdu la raison ».

El Fizaazi a également qualifié Faid de « malade mental », estimant qu’il s’était « profondément égaré », au point, selon lui, d’oser s’en prendre au Prophète Mohammed.