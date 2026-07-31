Le Roi préside la cérémonie de prestation de serment des nouveaux officiers

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, à l’occasion de la célébration du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, la cérémonie de prestation de serment des Officiers lauréats des grandes Ecoles et Instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des Officiers issus des rangs.

Le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de « Laâyoune ».

Après avoir salué les Couleurs nationales au son de l’hymne national, le Souverain a prononcé l’allocution suivante :.

« Louange à Dieu,

Prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers,

Il Nous plait de vous adresser Nos félicitations les plus chaleureuses à l’occasion de votre sortie des différentes écoles et des divers instituts militaires, sécuritaires et territoriaux.

Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd’hui pour la prestation de serment devant Notre Majesté, en Notre qualité de Chef Suprême et de Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales.

Nous sommes particulièrement fier d’avoir mis à la disposition de Nos Forces militaires et sécuritaires, toutes composantes confondues, des moyens et des ressources de pointe, de leur avoir assuré une formation moderne et une mise à niveau régulière, et d’avoir continué à prendre soin des conditions sociales de leurs membres.

Nous avons choisi de donner à votre promotion le nom de « Laâyoune », la capitale des provinces sud du Royaume, que Nous nous sommes attachés à transformer en un pôle économique et de développement intégré.

Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce nom qui symbolise les valeurs de sacrifice, de loyauté, de patriotisme sincère et d’attachement aux constantes sacrées de la Nation, fidèles en cela à votre devise éternelle : « Dieu, la Patrie, le Roi ».

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh ».

Après la prestation de serment, le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a salué les drapeaux des Forces Armées Royales, avant de passer en revue les différents détachements des Officiers lauréats.

La cérémonie de prestation de serment concerne, cette année, les lauréats des promotions de 2026 des Écoles d’Officiers d’active (l’Académie Royale Militaire, l’Ecole Royale de l’Air, l’Ecole Royale Navale et l’Ecole Royale du Service de Santé Militaire) et des Établissements paramilitaires (l’Institut Royal de l’Administration Territoriale, l’Institut Royal de Police, l’Ecole Nationale de la Protection Civile, l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs, l’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs, l’Institut de Formation Douanière et l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile). S’y ajoutent également les lauréats du Cycle spécial.

A cette occasion, le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a remis les épaulettes à des Officiers, nouvellement promus, au titre de l’année 2026.

Ce geste Royal traduit la Haute Sollicitude du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, et l’attention particulière dont le Roi ne cesse d’entourer la famille des Forces Armées Royales.

Le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, avait, auparavant, reçu, au Palais Royal de Tétouan, la Commission d’avancement.

Le Roi avait approuvé, lors de cette audience, le tableau d’avancement du personnel des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Garde Royale et des Forces Auxiliaires, et a donné Ses Hautes Instructions pour que soient transmises Ses Félicitations aux nouveaux promus et les inciter à persévérer dans l’accomplissement de la noble mission assignée, fidèles à la Devise Sacrée : « Dieu- la Patrie- le Roi ».

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des Officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des FAR, des Attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

S.L.